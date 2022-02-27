مختار: الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز ولها أبعاد أمنية واقتصادية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار، إن “الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز وإن كان لها أبعاد أمنية واقتصادية، وأن ما يحدث الآن هو فصل جديد لهذه المشكلة المستمرة منذ عقد”.

وأضاف مختار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية؛ أن ”تزايد الاصطفاف في الوقت الراهن، يأتي في ظل استبعاد المواجهة العسكرية لعدة اعتبارات محلية ودولية”.

وأردف أن “المواقف السياسية الأخيرة لحكومة الدبيبة تجاه الأزمة في أوكرانيا لا يؤثر في موقف واشنطن تجاه الأزمة الليبية، خاصة أن موقفها يشوبه الكثير من الغموض، وأنها تعمل حتى الآن عن طريق الوكلاء”.