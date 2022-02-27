الدبيبة: على الشعب الاختيار إما الانتخابات أو حكومة تدخلنا في حروب

اتهم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مجلس النواب بإدارة المؤامرات والحروب .

وقال الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات تحت شعار “لا للتمديد”: كان من المقرر انتهاء سلطة الرئاسي والحكومة في يونيو المقبل لكن مجلس النواب لم يصبر ودخلنا في الانتخابات والقوة القاهرة، واتهمونا نحن الشعب الليبي بالقوة القاهرة ولا يمكن الاستمرار في هذا العبث.

وأضاف رئيس الحكومة: لدينا دستور ومن حق الشعب الاستفتاء عليه، ونطالب بفتح المحكمة الدستورية وليخرج من يخرج وليبق من يبقى لتمسح كل الأجسام، ولا بد من الاعتصام أمام المحاكم والقضاء ليسمع القضاة صوت الشعب، ويجب التظاهر أمام البعثة الأممية.

ووجه الدبيبة الشكر إلى مجلس الدولة الاستشاري لرفضه الذهاب في مسار التمديد، مردفا: لدينا قانونان للانتخابات البرلمانية نختار منهما واحداً.. ننتخب بقائمة أو بدون قائمة، وكثير من النواب الوطنيين قرروا عدم الذهاب لجلسة البرلمان وسيفسدون غدا مسرحية الثقة

ودعا رئيس الحكومة القضاء إلى عدم الانحياز تجاه التمديد للمؤسسات، ووعد بإجراء الانتخابات في شهر يونيو، وواصل: ستنهي كل الأجسام وعلينا أن نرى كيف تعيش دول الخليج وأوروبا في ديمقراطية، وعلى الشعب الاختيار إما الانتخابات أو الفوضى أو حكومة تدخلنا في حروب

وحذر الدبيبة من أن ما يقوم به مجلس النواب اليوم وغدا انقلاب على خارطة الطريق وهدفه خبيث بالانقلاب على فبراير، على حد قوله.