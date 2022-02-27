هكذا ردت الخارجية المصرية على استدعاء “المنقوش” للقائم بأعمال سفارتها في طرابلس  

العنوان-القاهرة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة؛ وذلك ردًا على استفسار من أحد الصحفيين بشأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الليبية حول ما ورد في أحد وسائل الإعلام المصرية.

وأكد حافظ أن وسائل الإعلام تعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا، لافتا أن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية.

وقال حافظ أن علاقة مصر بدولة ليبيا على مدار السنوات الماضية دائمًا ما اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي اتصالاً بما يربط بين شعبيّ البلديّن من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية.

وأكد أنه من الأحرى بكافة الأطراف تركيز جهودها من أجل إزكاء هذه المبادئ وتعضيدها من خلال القنوات الرسمية والاتصالات التي تجمع مصر بكافة الأطياف السياسة الليبية.

ويأتي ذلك عقب استدعاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، القائم بأعمال السفارة المصرية، تامر مصطفى، نتيجة ما تم تداول في الإعلام المصري، والاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا.

وبحسب بيان الخارجية أوضح القائم بالأعمال أن الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا.

وأكدت المنقوش أن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية.

وكان قد شبه الإعلامي المصري، عمرو أديب، الوضع بين أوكرانيا وروسيا بالوضع الليبي والمصري.

وقال أديب في برنامج الحكاية الذي يتم بثه على قناة MBC مصر : “الصين كبير العالم واللي عاوز حاجة يعملها”، قاصدًا أن العالم على وشك حرب عالمية، ولا توجد دولة الآن متفرغة.