البكوش: لن تنجح مؤامرة باشاآغا والمشري وحفتر ولو على أشلائنا

ليبيا – زعم المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن ثورة الـ17من فبراير تواجه هجوم أخر ممن وصفهم بـ “المضادين للثورة و المتأمرين عليها” من قبل مجلسي النواب والدولة وفتحي باشآغا المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

البكوش وفي كلمة له في ذكرى إحياء مظاهرة 25فبراير في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس أمس الأول ،نقلتها قناة “التناصح” قال: الثورة تتعرض لهجوم من قبل مجلس الدولة والبرلمان وباشاآغا وحفتر وأذنابهم من داخل مجلس الدولة وهم منصور الحصادي،ونجاة شرف الدين،وعبدالسلام الصفراني،ونزار كعوان”.

وأضاف :”الشعب الليبي هو من يقود المرحلة وليس المشري أو حفتر أو باشاآغا أو عقيلة صالح،وذلك سيكون على أشلائنا،فلن تنجح هذه المؤامرة الجديدة،كما أفشلنا قامت ميسي ونيمار التي سموها قائمة عقيلة وباشاآغا وأسامة جويلي وسيف النصر،سنفشل هذه القائمة أيضًا”.

وتابع :”كما فرضنا على مجلس الدولة الرجوع عن قرارته المشينة بالتعامل مع مجلس النواب،لنذهب هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا لنفرض عليهم إرجاع الدائرة الدستورية،فالحراك الشعبي الذي أسقط نظام معمر القذافي وكتائبه يستطيع أن يسقطكم أيضًا”.

البكوش اختتم كلمته:”سنجري الانتخابات قريبا على الرغم من كل المكائد،فلنذهب إلى المحكمة العليا ونفرض عليهم إرجاع الدائرة الدستورية،فعندما يتحدانا عقيلة صالح ويقول :إلي مش عاجبه يذهب للمحكمة فأين هي المحكمة؟لمن نشتكي؟ ،فعندما يعطل القضاء يعني أن لاعدالة في البلاد،فلن نسمح بعصر فبراير أن لاتكون هناك عدالة،فلنسقط الجمعية العمومية”.

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