تونس تشارك في معرض ليبيا للغذاء الشهر المقبل

أكدت 30 مؤسسة تونسية تختص في صناعة الغذاء-اليوم الأحد- مشاركتها في معرض ليبيا للغذاء، المزمع إقامته في مدينة طرابلس، شهر مارس المقبل.

وأفاد “رضا الفراتي”، رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس أنه بالإضافة للمؤسسات التونسية ستشارك وزيرة التجارة في المعرض وستشرف يوم 14 مارس، هو الأول من نوعه للشراكة التونسية الليبية في قطاع الصيد البحري وزيت الزيتون.

وأضاف “الفراتي” أن المشاركة التونسية في معرض ليبيا للغـذاء تتيح أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية فرصة حقيقية لعرض المنتوجات التونسية التي وصفها بــ”المميزة وذات القدرة التنافسية في السوق الليبية الواعدة وكذلك لتقريب المؤسسات الليبية والتونسية في هذا القطاع الحيوي والمساهمة في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين”-حسب قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة التونسية في معرض ليبيا للغذاء ، تتتمثل في منتجات الألبان واللحوم والدواجن والأغذية المحفوظة والطازجة والحلويات والمشروبات والوجبات الخفيفة والمعجنات والبذور والحبوب وتكنولوجيات الأغذية والمبردات والأغذية المجمدة، إضافةً إلى خدمات الطعام وغيرها من المنتوجات ذات الصلة.

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