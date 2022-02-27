وسائل الإعلام فى مصر تعمل بحرية

أخبار ليبيا 24 – خبر

ردًا على استفسار من أحد الصحفيين بشأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الليبية حول ما ورد في أحد وسائل الإعلام المصرية. رفض المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ التعليق على بيان الخارجية الليبية.

وذكر أن كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة، وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا. وأن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية.

وأكد السفير أن علاقة مصر بدولة ليبيا على مدار السنوات الماضية دائمًا ما اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا. ووحدة أراضيها، وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي اتصالاً بما يربط بين شعبيّ البلديّن من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية.

وأكد أنه من الأحرى بكافة الأطراف تركيز جهودها من أجل إزكاء هذه المبادئ وتعضيدها. من خلال القنوات الرسمية والاتصالات التي تجمع مصر بكافة الأطياف السياسة الليبية.