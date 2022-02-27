الخارجية المصرية: نحرص على سيادة ليبيا وموقفنا يصدر من القنوات الرسمية

أوضحت وزارة الخارجية المصرية موقفها تجاه ليبيا بعد احتجاج وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على تصريحات إعلامي مصري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن ” موقفنا الرسمي يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية”، مؤكدة حرصها على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي.

وتابعت الخارجية المصرية: من الأحرى بكافة الأطراف تركيز جهودها من أجل إزكاء هذه المبادئ عبر القنوات الرسمية والاتصالات التي تجمع مصر بكافة الأطياف السياسية الليبية.

وأشارت الخارجية المصرية، إلى أن كافة وسائل الإعلام في مصر بحرية كاملة وتُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا.