وليامز تلتقي أعضاء من نواب المنطقة الغربية

بحثت مجموعة من أعضاء مجلس النواب عن عدة مدن في غرب البلاد مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أهم مستجدات الأوضاع الليبية وما وصل إليه الحوار الليبي.

وأعرب النواب – الذين التقوا وليامز اليوم الأحد-عن قلقهم من تأثير أزمة سياسية محتملة على استقرار البلاد.-وفق ما أوردته المستشارة في تغريدة على حسابها في تويتر.

وأشارت ستيفاني إلى أن النواب قد عرضوا مقترحاتهم بشأن سبل المضي قدماً في العملية السياسية، فيما أكدت على الحاجة الملّحة إلى الحفاظ على الحوار وتجنب أي خطاب استفزازي قد يضر بالهدوء على الأرض والتقدم المحرز في الحوار الليبي الليبي.

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