الصول: السياسة الخارجية لحكومة الدبيبة فاشلة

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن “فتحي باشاغا يعرض التشكيلة الوزارية خلال الأسبوع الجاري لمنحها الثقة ومباشرة عملها”.

وأضاف الصول في تصريح لوكالة ”سبوتنيك” الروسية، أن “أنظار العالم تتابع ما يحدث في أوكرانيا، إلا أن أمريكا والغرب يتابعون ما في يحدث في ليبيا من خلال الحلفاء في الداخل الليبي والمنطقة”.

وبشأن دعوة وليامز لتجنب العنف، أوضح الصول أنها “دائما ما تدعو لتجنب العنف، وأنها طلبت حضور جلسة منح الثقة”.

ورأى الصول أن “القرار الذي اتخذه البرلمان هو ليبي، وأن الحكومة ستسلم مهامها في العاصمة طرابلس، دون وقوع عنف مفرط”.

وأشار إلى أن “التصريحات الأخيرة للخارجية الليبية هي استمالة للغرب وأمريكا لدعم حكومة تصريف الأعمال بالاستمرار في المشهد”.

ووصف السياسة الخارجية لحكومة تسيير الأعمال بـ “الفاشلة”، وأن التصريحات الأخيرة للخارجية الليبية “عكست ذلك الفشل بامتياز”. بحسب تعبيره

وكشف عن “اتصالات جرت بين بعض أعضاء الحكومة و فتحي باشاغا من أجل تسليم مهامهم عقب منح الثقة”.