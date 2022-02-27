ناجي مختار: الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز  ولها أبعاد أمنية واقتصادية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، إن “الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز وإن كان لها أبعاد أمنية واقتصادية، وأن ما يحدث الآن هو فصل جديد لهذه المشكلة المستمرة منذ عقد”.

وأضاف «مختار» في تصريح لسبوتنك؛ أن ” تزايد الاصطفاف في الوقت الراهن، يأتي في ظل استبعاد المواجهة العسكرية لعدة اعتبارات محلية ودولية”.

وأردف أن “المواقف السياسية الأخيرة لحكومة الدبيبة تجاه الأزمة في أوكرانيا لا يؤثر في موقف واشنطن تجاه الأزمة الليبية، خاصة أن موقفها يشوبه الكثير من الغموض، وأنها تعمل حتى الآن عن طريق الوكلاء”.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، قد شددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء ودعم التوافق السياسي وإعلاء مصلحة جميع الليبيين، أمس على حسابها بموقع تويتر.

وأعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن رفضها اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، الثلاثاء الماضي، بحسب بيانها الرسمي.