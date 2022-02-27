انتقادات ليبية لإعلامي مصري.. بسبب تصريحات غير مسؤولة

فجر الإعلامي المصري عمرو أديب موجة غضب في أوساط الليبيين بعد تصريحاته الأخير في حلقة برنامجه “الحكاية” والذي يتم عرضه على شاشة قناة MBC، وذلك بعد قوله أن “ليبيا بالنسبة لمصر، هي كأوكرانيا بالنسبة لروسيا”، مستطرداً بالقول ” اليومين دول فرصة للي عاوز يعمل أي حاجة، العالم لايص ومحدش فاضي لحد فلو عايز أي حد يعمل أي حاجة، هم اليومين دول.”

تصريحات أديب اعتبرها البعض دعوةً صريحةً لغزو مصر لليبيا، ومحاولة لإضفاء شرعية قيام مصر بعمل عسكري داخل ليبيا لو كانت مصلحتها تستدعي ذلك، ودفعت بالخارجية الليبية لإصدار بيان وصف تصريحات أديب بأنها “استخفاف بالسيادة الليبية”، تلاها استدعاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للقائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا تامر مصطفى للاحتجاج على ما أدلى به أديب في برنامجه.

السفير “مصطفى” نفى أن الجهة التي قامت بهذا الفعل، لا تمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا. بالمقابل، رفض المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، التعليق على بيان الخارجية الليبية، وذكر أن “وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية في مصر تتمتع بحرية كاملة وتُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا، وأن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية”.

ردود فعل ليبية على لسان ناشطين ومتابعين وصفت تصريحات أديب بأنها تحريض واضح ضد السيادة الليبية، فيما أيد آخرون رد فعل الخارجية ووصفه بأنه خطوة صحيحة وأول رد رسمي حكومي منذ سنوات على تطاول الإعلام الخارجي على ليبيا.

في الوقت نفسه، طالب كثيرون الحكومة المصرية بردّ أكثر حزماً تجاه أديب وعدم المغامرة بالعلاقات بين البلدين من أجل “تصريحات ارتجالية وغير مدروسة”.

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