المعداني يناقش إمكانية تفعيل ميناء سرت البحري

ناقش عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الأحد، إمكانية تفعيل ميناء سرت البحري وحلحلة التحديات التي تواجهه.

وعقد عميد بلدية سرت، اجتماعا هاما، ضم نائب صندوق إعمار سرت مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة والسجل العقاري ومدير مكتب التطوير العمراني ومدير مكتب المرافق مندوب عن قطاع الزراعة ومدير مشروع أرضية ميناء سرت ومحلة السواوه ومحلة خليج سرت ومدير مكتب المتابعه ومدير مكتب القانوني ومدير إدارة المشروعات بالبلدية ومندوب عن أهلي المنطقة المجاورة للميناء .

وبحسب بيان البلدية، فإن الاجتماع جاء لمناقشة إمكانية تفعيل ميناء سرت البحري وتدارس العوائق ومعالجتها وتشكيل لجنة بالخصوص لحصر المساحه والأملاك العامة والخاصه لإحالتها للجهات المعنية لتعويضهم.