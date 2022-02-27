الصغير: قرار الدبيبة بإيفاد ما يزيد عن 500 موظف للعمل بالخارج معدوم وصدر من غير ذي اختصاص

ليبيا – اعتبر السفير السابق حسن الصغير أن قرار عبد الحميد الدبيبة بإيفاد ما يزيد عن 500 موظف للعمل بالبعثات والسفارات بالخارج قرار معدوم؛ لأنه صدر من غير ذي اختصاص.

الصغير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: لا يحق لمجلس الوزراء أو رئاسة مجلس الوزراء إصدار قرار للنقل بالعمل بالخارج، فهو إختصاص مناط بوزارة الخارجية وحدها دون غيرها وفق القانون رقم 2 لسنة 2001 واللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ولا يملك مجلس الوزراء تعديل القانون ولا اللائحة، لأنهما صادراتان من السلطة التشريعية وقتها، وهو مؤتمر الشعب العام وأمانة مؤتمر الشعب العام، أي أن اختصاص التعديل مناط بالسلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية.

وأكد على أن الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بل وحتى النائب العام يجب أن يوقفوا هذا العبث، ويصدروا تعليماتهم بوقف تنفيذ هذا القرار المعدوم ومحاسبة من يقف خلف إصداره.

وتابع: “وضع موظفين بالقطاع من ضمن قائمة هذا القرار هو ظلم للموظفين وتوريط لهم بل وضحك عليهم ومصادرة لحقهم الأصيل في الإيفاد وفق الآليات المنظمة لذلك ووفق حقهم باعتبار أسبقيتهم”.

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