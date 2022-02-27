السنوسي للدبيبة: العلاج أولى من الزواج

هاجم الصحفي الاقتصادي أحمد السنوسي مبادرة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة المتعلقة بمنحة الزواج عادا طرحها لا يعدو على أنه شعبويات تفرح الناس اليوم وتبكيهم على الأطلال.

وقال السنوسي أن الدبيبة لا يتحدث عن أولويات الاقتصاد الوطني أو عن من يفترض أن تعالجه الدولة على حسابها بل عن عطاياه لأقاربه، وأضاف السنوسي : لا يوجد دولة تنظم أعراسا لشعبها وإن حدث ف لفئة الفقراء حصرا لأن المفهوم الطبيعي أن الأغنياء لا يجب أن يأخذوا مساعدات وأن يتم إعطاء الشباب لكي يقفوا على أرجلهم.

وقال إن الأمر يتم بانتقائية، فلا يوجد ضمانات أو دراسة حول من يحتاج فعليا منهم تلك المنحة ومن لا يستحقها والمفترض يكون لدينا أولويات في الدولة، ويجب أن نسير لمعالجة المرضى بدلا من منحة الزواج.

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