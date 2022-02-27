الداخلية تدخل على خط أزمة ترحيل الليبيين المتواجدين في أوكرانيا

دخلت وزارة الداخلية على خط أزمة ترحيل الليبيين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون القنصلية مراد محمد ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي صالح خليفة ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء الطاهر الباعور اجتماعا موسعا مساء اليوم الأحد، بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتناول الاجتماع، مناقشة آلية ترحيل الجالية الليبية المتواجدة بأوكرانيا والتعاون مع اللجنة المكلفة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي لترحيل المواطنين الليبين العالقين، للتواصل معهم والعمل على عودتهم بسلام لأرض الوطن.