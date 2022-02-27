«الصول»: الغرب يتابع ما يحدث في ليبيا من خلال حلفائه بالداخل 

قال عضو البرلمان الليبي علي الصول، إن “فتحي باشاغا يعرض التشكيلة الوزارية خلال الأسبوع الجاري لمنحها الثقة ومباشرة عملها”، بحسب تعبيره.

وأضاف «الصول» في تصريح لـ”سبوتنيك”، أن “أنظار العالم تتابع ما يحدث في أوكرانيا، إلا أن أمريكا والغرب يتابعون ما في يحدث في ليبيا من خلال الحلفاء في الداخل الليبي والمنطقة”، على حد قوله.

وبشأن دعوة وليامز لتجنب العنف، أوضح «الصول» أنها “دائما ما تدعو لتجنب العنف، وأنها طلبت حضور جلسة منح الثقة”. وفقًا لكلامه.

ويرى «الصول» أن “القرار الذي اتخذه البرلمان هو ليبي، وأن الحكومة ستسلم مهامها في العاصمة طرابلس، دون وقوع عنف مفرط”. على حد قوله.

وأشار إلى أن “التصريحات الأخيرة للخارجية الليبية هي استمالة للغرب وأمريكا لدعم حكومة تصريف الأعمال بالاستمرار في المشهد”، بحسب قوله.

ووصف البرلماني الليبي السياسية الخارجية لحكومة تسيير الأعمال بـ “الفاشلة”، وأن التصريحات الأخيرة للخارجية الليبية “عكست ذلك الفشل بامتياز”. بحسب تعبيره

وكشف النائب عن “اتصالات جرت بين بعض أعضاء الحكومة و فتحي باشاغا من أجل تسليم مهامهم عقب منح الثقة”، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أنه “في 10 فبراير الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة”، إلا أن الأخير أكد أنه “لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة”.