تحضيرا لنيل ثقة “النواب”.. باشاغا يصل إلى طبرق

قال النائب علي بو زريبة لـ218، إن 122 نائباً وصلوا إلى طبرق لحضور جلسة منح الثقة للحكومة والمقرر عقدها غداً الإثنين.

بالتزامن، أفاد مصدر مطلع لـ218، أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا قد وصل إلى طبرق تحضيراً لعرض تشكيلته الوزارية على “النواب”.

وسبق أن كشف مصدر ليبي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة سبوتنيك الروسية أن التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، ستتألف من 31 حقيبة وزارية، حيث ستستحوذ المنطقة الغربية على 14 حقيبة، والشرقية على 10، بينما ستكون حصة المنطقة الجنوبية 7 حقائب وزارية.

جدير بالذكر أنه يشترط حضور 86 نائباً لجلسة منح الثقة كي يتم تحقيق النصاب القانوني للجلسة، بينما يشترط منح الثقة تحقيق الأغلبية المطلقة بنظام 50+1 حسب اللوائح.

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