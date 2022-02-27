رئيس الحكومة يُجدد تمسكه بالانتخابات ورفضه للتمديد وللمراحل الانتقالية

طرابلس 27 فبراير 2022 (وال)- جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تمسكه بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو المقبل، ورفضه للتمديد وللمراحل الانتقالية وبقاء الأجسام السياسية بما فيها حكومة الوحدة الوطنية.

وأتهم الدبيبة – في كلمته خلال مشاركته في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات تحت شعار (لا للتمديد) الذي أقيم مساء اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس – مجلس النواب الذي وصفه بالمخطوف بإدخال البلاد في نفق مظلم خلال السنوات الماضية بسبب مناوراتهم السياسية الرامية للبقاء في السلطة، وبتعطيل مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية منذ العام 2017 وحرمان الشعب من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقال: “لقد سئمنا من كل هذه المراحل الانتقالية والوجوه الباقية في السلطة ويجب عليهم الرحيل ولن نقبل بالتمديد”، متقدما بالشكر لأعضاء مجلس الدولة الذين رفضوا مسار التمديد واستمعوا لصوت الشعب الداعم لإجراء الانتخابات وعدم التمديد.

وأوضح الدبيبة أن المرحلة الراهنة التي يقودها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تنتهي في يونيو المقبل، بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، مستنكرًا اتهام مجلس النواب للسلطة التنفيذية بأنها القوة القاهرة.

وشدد الدبيبة في كلمته أمام ملتقى الحراك الشعبي على أنه لا يمكن السماح بالاستمرار فيما وصفه بهذا العبث، مطالبا بفتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا معتبرا أن إغلاقها جريمة بحق الشعب الليبي. (وال)

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