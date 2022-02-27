اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة تُطلق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية

طرابلس 27 فبراير 2022 (وال)- أطلقت اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة اليوم الأحد، منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية.

واعلنت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالمركز الإعلامي لرئاسة الحكومة عن الاجراءات التي يجب إتباعها، والخطوات التي يجب تنفيذها لبدء عملية التسجيل، والتي تشمل مجموعة من المعلومات الشخصية والوظيفية ونوع الاستفادة التي يجب على طالب التسجيل إتباعها.

وتتضمن المعلومات الأسم رباعي ورقم القيد والرقم الوطني والوضع العائلي والبريد الإلكتروني والمحلة المتواجد فيها والمستوى التعليمي مع كتابة الإقرار بصحة المعلومات.

كما تضم المعلومات المطلوبة الوظيفة ونوع العمل واسم الجهة والدخل الشهري.

وحول المستندات المطلوبة إفادة بعدم امتلاك مسكن من مختار المحلة وشهادة اثبات الدخل وشهادة بالمرتب وشهادة الوضع العائلي وصور من جواز السفر أو البطاقة الشخصية وطلب كتابي.

وأوضحت اللجنة أن الموافقة وغيرها على الطلب لاتتعلق بالاسبقية في التقديم، ولكن بقدر الحاجة ويمكن استكمال المستندات بتحميلها في أوقات أخرى. (وال)

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