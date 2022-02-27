وزارة الداخلية تبحث آلية ترحيل الجالية الليبية المتواجدة بأوكرانيا والعودة بهم لأرض الوطن

طرابلس 27 فبراير 2022 (وال)- عقد بوزارة الداخلية اجتماعا موسعا مساء اليوم الأحد، ضم وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد،ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون القنصلية مراد محمد، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، لمناقشة آلية ترحيل الجالية الليبية المتواجدة بأوكرانيا.

كما بحث الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي صالح خليفة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء الطاهر الباعور، جهود التعاون مع اللجنة المكلفة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي لترحيل المواطنين الليبيين العالقين، للتواصل معهم والعمل على عودتهم بسلام لأرض الوطن. (وال)

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