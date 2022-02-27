«بسبب الرقم وطني».. «الطوارق» تغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى «حقل الشرارة»

أعلنت قبائل الطوارق، اليوم الأحد، إغلاق الطريق الرئيسي إلى حقل الشرارة النفطي الأكبر في ليبيا، وذلك على خلفية أزمة عدم منحهم «رقم وطني» يثبت جنسيتهم الليبية.

وقال حسين كويوي، الناطق باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق، في تصريحات صحفية:” إن مجتمع الطوارق اضطر اليوم الأحد، من الجانب العسكري والشبابي والاجتماعي والمؤسساتي، إلى اتخاذ موقف صارم وحقيقي بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدية للحقول النفطية وإغلاق حقل الشرارة النفطي”.

وأضاف أنه سيتم إغلاق الطرق، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وبعدها بـ3 أيام الأخرى سيتم إغلاق حقل الشرارة النفطي، إلى أن يحدد مصيرنا ومن نحن في نظر الدولة الليبية.

وطالب كويوي، الدولة الليبية بأن تعطيهم حقوقهم”، مضيفا “نريد المساواة بيننا وبين الليبيين”.

وتابع كويوي:” أتمنى ألا يتصاعد المشهد من إغلاق الحقل إلى عصيان عسكري”.