السفير الليبي بأوكرانيا: طائرة الشحن الليبية العملاقة لم يلحق بها أذى

قال القائم بأعمال السفارة الليبية في أوكرانيا عادل عيسى، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:”طائرة الشحن العملاقة الليبية 100-124 ، الرابضة لغرض الصيانة في مصنع الانتينوف في منطقة سيفاتشين (Sviatoshyn Airfield ) ، بحالة جيدة ولم يلحق بها أي أذى حتى تاريخه”.

وفي وقت سابق، اتهم القائم بأعمال السفارة الليبية في أوكرانيا عادل عيسى خلال مداخلة له عبر منصة كلوب هاوس وزارة الخارجية بالتقصير في إجلاء الليبيين العالقين في الحرب مع روسيا.

وقال عيسى في بيان إن “وزارة الخارجية لم تصدر بيان واضح يدعو المواطنين للخروج من أوكرانيا، ولم ترد على مطالب السفارة المتكررة”.

يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعلنت اليوم السبت، عن البدء الفعلي في عملية ترحيل أول دفعة من الليبيين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا.