«هاليبرتون» الأميركية تخطط لتوسيع الشراكة مع مؤسسة النفط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة «هاليبرتون» الأميركية سوف تعود بقوة للسوق الليبية، من خلال برامج شراكة بين الجانبين للصعود بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا وزيادة معدلاته من خلال عمليات الحفر وصيانة الآبار، وبرنامج بناء القدرات للعاملين في القطاع.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الأحد، بمقر المؤسسة في طرابلس، مدير شركة «هاليبرتون» بمنطقة شمال أفريقيا أحمد حلمي، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا محمد التليسي، ومدير الدراسات بالشركة هشام محمد، ومدير التطوير التجاري لفرع ليبيا معتز الحاسي، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، ومدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة نعيم الغرياني.

خطط الإنتاج

أوضح صنع الله أن لدى المؤسسة خططًا استراتيجية تسعى لتنفيذها وتحقيق أهدافها قصيرة المدى للوصول لمعدلات إنتاج تبلغ حوالي مليونا وأربعمائة ألف برميل يومياً، والمتوسطة المدى بمعدلات تصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً.

وأشار إلى أن المؤسسة «في أمس الحاجة للتمويل اللازم، لكي تتمكن من المضي قدماً بتنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية، والإيفاء بالتزاماتها التعاقدية وسداد الديون المتراكمة التي أثقلت كاهلها، والنهوض بالاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية بالبلاد».

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وأكد عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة أبوالقاسم شنقير أن لدى المؤسسة العديد من الحقول المعقدة والتي يمكن أن تجري الشركة الأجنبية دراسات عليها، وذلك بناءً على المعلومات الجيولوجية المتوفرة، لكي تتمكن من تقديم خدماتها في هذا الجانب وتطوير العمليات النفطية، وجلب وإدخال البرامج الحديثة التي تستخدمها كبريات شركات الطاقة على مستوى العالم.

مؤسسة النفط تخطط لحفر 90 بئرًا

وقال شنقير إن برامج الحفر التطويري وصيانة عدد من الآبار تصل إلى حوالى 90 بئراً في حالة اعتماد الميزانيات، لافتا إلى أن المؤسسة تعول على خبرة «هاليبرتون» لتنفيذ هذه البرامج.

وأكد مدير شركة «هاليبرتون» شمال أفريقيا أحمد حلمي، أن الشركة تطمح للعودة بقوة للعمل في قطاع النفط الليبي، وأنها ستعمل على تقديم الحلول والاستشارات لحل كافة المختنقات التي تواجهها الصناعة النفطية الليبية، كما ستساهم في إدخال برامج التحول الرقمي التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في تحسين عمليات الإنتاج وتطويرها وجودتها.

إزاء ذلك، رحب المهندس مصطفى صنع الله، بالعرض الذي قدمته الشركة بشأن تقديم الحلول والاستشارات لحل المختنقات التي يواجهها قطاع النفط، بشرط ضمان جودة العمل بأفضل التقنيات الحديثة، إضافة إلى العمل على بناء قدرات العاملين في القطاع، مع مراعاة برامج الأمن والسلامة.

واتفق الحاضرون على عقد ورشة عمل خلال الأيام القريبة المقبلة، بحضور كافة شركات القطاع، لعرض كافة خدمات «هاليبرتون»، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في مختلف عملياتها، والحلول التي يمكن أن تقدمها لتجاوز المختنقات والعقبات التي تواجه العمليات النفطية في مختلف مواقع المؤسسة الوطنية للنفط.