وفاة رئيس الوزراء الأسبق في نظام القذافي بو زيد دوردة

توفي مساء اليوم عن عمر يناهز الـ77 عاما، المسؤول الأمني ورئيس جهاز الأمن الخارجي للمخابرات الليبية الأسبق في عهد نظام القذافي، بو زيد دوردة.

تولى دوردة مناصب عدة في عهد النظام السابق أبرزها مندوب لليبيا في الأمم المتحدة، وأمين اللجنة الشعبية العامة، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الخارجي للمخابرات الليبية. اعتقل دوردة بتاريخ 11 سبتمبر 2011، وحكم عليه عام 2015 بالإعدام مع مسؤولين آخرين بتهمة القمع الدامي للمتظاهرين أبان ثورة فبراير 2011، في محاكمة لاقت انتقادات حقوقية وأممية، قبل أن يتم الإفراج عنه في فبراير 2019 لأسباب صحية، وسط تداول أنباء عن مغادرته ليبيا لأجل العلاج قبل أن يعود إليها لاحقاً.

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