عبدالعزيز: إذا لم تسقطوا «برلمان عقيله» فسيفعل الأفاعيل

طالب عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي الإخواني، محمود عبد العزيز، بإسقاط البرلمان حتى لا يرتكب مزيدًا من التجاوزات في ليبيا، على حد تعبيره.

وقال عبد العزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” برلمان عقيله صالح لأنكم غفرتم له تأييده للعدوان على طرابلس تمادى، وإذا لم تسقطوه فسيفعل الأفاعيل”.

وفي منشور آخر، طالب عبدالعزيز، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بمساعدة المتضررين من العدوان، قائلا:” يا مهندس عبدالحميد، المتضررين من العدوان والذين ما زالت بيوتهم مدمرة ينتظرون من الحكومة التفاتة” معاش عرفنا شن انردوا على الناس” على حد قوله.