السويحلي: أتمنى للجميع مشاهدة ممتعة لمسرحية البرلمان غدًا

وصف بشير السويحلي نجل رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي، جلسة البرلمان التي ستعقد غدًا الإثنين، في مدينة طبرق لمنح الثقة إلى حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا بـ«المسرحية».

وقال السويحلي الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أتمنى للجميع مشاهدة ممتعة لمسرحية البرلمان غدًا والتي لن تغير أي شي على أرض الواقع”.

وأضاف بشير السويحلي:” كما أن مكتب الثني جاهز وبالانتظار”- في إشارة إلى أن حكومة باشاغا ستكون بديلة للحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني وستعمل من بنغازي”.

وصل 125 نائبا إلى مدينة طبرق، مساء اليوم الأحد، للمشاركة في حضور جلسة منح الثقة، غدا الإثنين، لـ«حكومة الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا.