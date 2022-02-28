“الإسكان”: فتح التسجيل لمنظومة إسكان الشباب

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير، عن فتح منظومة إسكان الشباب التي أعلن رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة في بيان لها:” بناءً على مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير منفعة إسكان الشباب والأسر المحتاجة، تم اليوم الأحد الموافق 27 فبراير لسنة 2022 م ،وفي مؤتمر صحفي للجنة الوزارية المعنية بتنفيذ المبادرة الإعلان عن إطلاق منظومة التسجيل “.

وأوضحت الوزارة، إنه قبل الدخول على الرابط يجب توفير الأوراق المطلوبة التالية: