“الإسكان”: فتح التسجيل لمنظومة إسكان الشباب

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير، عن فتح منظومة إسكان الشباب التي أعلن رئيس مجلس الوزراء.
وقالت الوزارة في بيان لها:” بناءً على مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير منفعة إسكان الشباب والأسر المحتاجة، تم اليوم الأحد الموافق 27 فبراير لسنة 2022 م ،وفي مؤتمر صحفي للجنة الوزارية المعنية بتنفيذ المبادرة الإعلان عن إطلاق منظومة التسجيل “.
وأوضحت الوزارة، إنه قبل الدخول على الرابط يجب توفير الأوراق المطلوبة التالية:
- إفادة بعدم امتلاك مسكن باسم مقدم الطلب او اسم زوجه أو أحد ابناءه القصر.
- شهادة إثبات دخل شهادة مرتب أو شهادة باحث عن عمل أو شهادة مرتب ضمان أو تضامن.
- الوضع العائلي .
- إثبات هوية جواز سفر أو بطاقة شخصية.
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