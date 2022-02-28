ليبيا الان

“الإسكان”: فتح التسجيل لمنظومة إسكان الشباب

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير، عن فتح منظومة إسكان الشباب التي أعلن رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة في بيان لها:” بناءً على مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير منفعة إسكان الشباب والأسر المحتاجة، تم اليوم الأحد الموافق 27 فبراير لسنة 2022 م ،وفي مؤتمر صحفي للجنة الوزارية المعنية بتنفيذ المبادرة الإعلان عن إطلاق منظومة التسجيل “.

وأوضحت الوزارة، إنه قبل الدخول على الرابط يجب توفير الأوراق المطلوبة التالية:

  1. إفادة بعدم امتلاك مسكن باسم مقدم الطلب او اسم زوجه أو أحد ابناءه القصر.
  2. شهادة إثبات دخل شهادة مرتب أو شهادة باحث عن عمل أو شهادة مرتب ضمان أو تضامن.
  3. الوضع العائلي .
  4. إثبات هوية جواز سفر أو بطاقة شخصية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك