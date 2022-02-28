الدبيبة مهنئًا الليبيين بذكرى الإسراء والمعراج: مناسبة عظيمة

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الشعب الليبي، بذكرى الإسراء والمعراج.

واستعان الدبيبة، بالآية الأولى من سورة الإسراء، من قول الله تعالى:” سُبحانَ الَّذي أَسرى بِعَبدِهِ لَيلًا مِنَ المَسجِدِ الحَرامِ إِلَى المَسجِدِ الأَقصَى الَّذي بارَكنا حَولَهُ لِنُرِيَهُ مِن آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَصيرُ”، لتهنئة الشعب الليبي.

وقال الدبيبة:” في ذكرى الإسراء والمعراج، أتقدم إلى الشعب الليبي والأمة الإسلامية بالتهنئة بهذه المناسبة العظيمة”.