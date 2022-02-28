“الأمن الداخلي”: ضبط شبكة تضم قيادات تزور شهادات تطعيم كورونا

قال جهاز الأمن الداخلي، إنه تمكن مـن ضـبـط شـبـكـة مـن الـمـزوريـن ، الأول يـدعـى ( م.أ.أ ) و الـثـانـي يـدعـى ( م.ع.أ ) و الـثـالـث يـدعـى ( أ.أ.م ) مـتـورطـيـن فـي بـيـع بـطـاقـات الـتـطـعـيـم و تـحـالـيـل P.C.R لـلـمـواطـنـيـن .

وتابع الجهاز في إيجاز صحفي، أن الـمـلـفـت لـلأمـر أن الأول مـوظـف فـي الـرقـابـة و يـديـر مـكـتـب لـلـسـفـر و الـسـيـاحـة بـدون تـرخـيـص، و الـتـانـي يـشـغـل مـهـام رئـيـس مـكـتـب الـسـجـل الـمـدنـي “جـنـزور” ، والـثـالـث يـشـغـل مـهـام مـديـر إدارة الـخـدمـات الـصـحـيـة “الـمـعـمـورة” سابقا و عـضـو لـجـنـة الـتـقـصـي و الاستجابة الـسـريـعـة لـمـجـابـهـة جـائـحـة كـورونـا”.

واستطرد الجهاز:” هـؤلاء الـفـاسـديـن مـوظـفـيـن بـالـدولـة الـلـيـبـيـة ، قـامـوا بـخـيـانـة الأمـانـة الـمـوكـلـة إلـيـهـم و سـاهـمـوا بـشـكـل مـن الأشـكـال فـي انتشار الـوبـاء ، بـالإضـافـة إلـى الـتـزويـر فـي أوراق رسـمـيـة مـن شـأنـهـا الـضـرر بـصـحـة الـمـجـتـمـع و إرهاق الـدولـة فـي جـهـودهـا لـمـجـابـهـة هـذه الـجـائـحـة ، و الـقـانـون الـلـيـبـي يـعـاقـب و بـالـتـشـديـد عـلـى كـل مـن سـاهـم فـي انتشار الأوبـئـة و الأمـراض الـمـعـديـة”.