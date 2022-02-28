التعليم العالي تطالب مندوبي الجامعات المكلفين باستلام المنظومة المالية بالحضور

أعلنت اللجنة الوزارية لمعالجة مشاكل مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بأنه بناء على ما تم الاتفاق عليه مع رئيس قسم المتابعة بوزارة المالية يطلب من مندوبين الجامعات المكلفين باستلام المنظومة المالية والمرفق أسماؤهم بالكشف الحضور إلى إدارة الميزانية بالظهرة في الدور الثالث بصالة الاجتماعات وذلك يوم الاربعاء الموافق 2022/3/2م على تمام الساعة الحادية عشر 11:00صباحا مصحوبين بجهاز حاسوب حديث منصب عليه وندوز 10 لاستلام المنظومة .

وفي وقت سابق، النائب العام الصديق الصور، إنه ناقش مع وزير المالية تضمين موظفي مؤسسات التعليم العالي بالقانون رقم 4 لسنة 2018، مضيفاً أنه تم الاتفاق معه في حال عدم صدور جدول المرتبات الموحد على تخصيص القيمة المعدة لموظفي مؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك خلال لقاء الصور مع اللجنة المكلفة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والخاصة بمتابعة قرار تضمين موظفي مؤسسات التعليم العالي بالقانون المذكور، حيث جرى بحث ما تم التوصل إليه بخصوص تنفيذ القرار ومتابعته.

وأشار الصور إلى أنه سيتواصل مع إدارة الميزانية خلال الأيام القادمة، لتحديد القيمة وتسريع خطوات تفعيل القرار في حال عدم اعتماد جدول مرتبات موحد، على أن تقوم اللجنة بمراجعته خلال 10 أيام