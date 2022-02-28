وفاة رئيس جهاز الأمن الخارجي الأسبق في نظام القذافي بو زيد دوردة

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توفي مساء اليوم عن عمر يناهز الـ77 عاما، المسؤول الأمني ورئيس جهاز الأمن الخارجي للمخابرات الليبية الأسبق في عهد نظام القذافي، بو زيد دوردة.

وشغل أبوزيد دوردة عديدًا من المناصب القيادية في الجهاز التنفيذي الليبي. منها رئيس وزراء قبل أن يُعين مندوبًا لليبيا في الأمم المتحدة. وفي العام 2009 عين على رأس جهاز الأمن الخارجي خلفًا لموسى كوسا. ثم أوقف بعد سقوط نظام العقيد القذافي. ومثُل أمام القضاء مرات عديدة ضمن جلسات محاكمات مسؤولي النظام السابق.

وواجه دوردة عددا من التهم الجنائية، من بينها تشكيل جحافل مسلحة والتحريض بالقتل. والإضرار بالمصلحة الوطنية بهدف إجهاض ثورة 17 فبراير. وتهم أخرى تتعلق بالفساد الإداري والمالي وإساءة استخدام السلطات.

اعتقل دوردة في 11 سبتمبر 2011، وحكم عليه عام 2015 بالإعدام مع مسؤولين آخرين بتهمة القمع الدامي للمتظاهرين أبان ثورة فبراير 2011. في محاكمة لاقت انتقادات حقوقية وأممية. قبل أن يتم الإفراج عنه في فبراير 2019 لأسباب صحية. وسط تداول أنباء عن مغادرته ليبيا لأجل العلاج قبل أن يعود إليها لاحقاً.