وليامز لعميد وأعضاء صبراتة: يجب إشراك النساء في العملية السياسية

أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، لقاءًا مع عميد وأعضاء بلدية صبراتة، وبحثت الانتخابات.

وليامز، وفي تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع ”تويتر”، قالت: ”تشرفت اليوم بزيارة مدينة صبراتة التاريخية حيث استقبلني فتيان الكشافة قبل الاجتماع مع عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن مجلس الحكماء والأعيان والمجتمع المدني والنساء والشباب والأكاديميين، وتقدمت بخالص التعازي بوفاة النائب البرلماني عن صبراتة السيد فرج عبدالمالك”.

وتابعت: ”أجرينا نقاشاً صريحاً حول الوضع الحالي للعملية السياسية، حيث دعا الحاضرون إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن بناء على إطار دستوري وقانوني متين، كما ناقشنا دور الأمم المتحدة في ليبيا، بالإضافة إلى أهمية ضمان حصول المواطنين الليبيين على الخدمات الأساسية وأهمية إشراك النساء والشباب في العملية السياسية وضرورة تنفيذ عملية المصالحة الوطنية في ليبيا”.

واستطردت: ”شددت على أهمية تعزيز التوافق في العملية السياسية وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وكررت دعوتي للحفاظ على الهدوء في البلاد وتجنب خطاب الكراهية وإعطاء الأولوية للمصلحة العليا للشعب الليبي، جزيل الشكر لعميد بلدية صبراتة وكل الحضور في هذا الاجتماع على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”.