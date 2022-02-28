بعد يومين من اختطافه..”الجرائم الليبية”: نطالب الحكومة والرئاسي بكشف مصير “محارب”

طالبت منظمة رصد الجرائم الليبية كل من المجلس الرئاسي والحكومة بالكشف عن مصير أحمد محارب القذافي مستشار شؤون الأمن والدفاع بالمجلس الرئاسي.

وقالت المنظمة في بيان لها:” سجلنا اختطاف مستشار شؤون الأمن والدفاع بالمجلس الرئاسي “احمد محارب القذافي” من قبل ثلاثة مسلحين ملثمين في منطقة الظهرة وسط طرابلس مساء السبت 26 فبراير”، متابعة:” نطالب الحكومة و المجلس الرئاسي بالكشف عن مصيره والعمل على إخلاء سبيله وتقديم المسؤولين للعدالة”.

والسبت الماضي، اختطفت مليشيا الدكتور أحمد المحارب، مستشار شؤون الأمن والدفاع بالمجلس الرئاسي عن طريق سيارة نوع نيسان صني لون رصاصي موديل 2008، وكان بها 3 أشخاص أثنان منهم ملثمين في القهوة في ظهرا عند 7:00 مبعد صلاة المغرب.

وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ قلقها بسبب أحداث الاختطاف والاختفاء منها اختطاف رضا فرج الفريطيس، مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، وقد أفادت البعثة في بيان بالخصوص بأن مسلحين مجهولين “اختطفوا الفريطيس مع زميله في 2 أغسطس 2021 وذلك عقب زيارة السيد الفريطيس لمقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس”، لاقتة إلى أن مصير ومكان وجود كل من الفريطيس وزميله لا يزالان مجهولين، معبرة عن خشيتها على سلامتهم وأمنهم”.