وفاة بوزيد دوردة رئيس جهاز الأمن خارجي في عهد القذافي

العنوان-القاهرة

توفي مساء اليوم بالقاهرة عن عمر يناهز الـ77 عاما، المسؤول الأمني ورئيس جهاز الأمن الخارجي للمخابرات الليبية الأسبق في عهد نظام القذافي، بو زيد دوردة.

وتولى دوردة مناصب عدة في عهد النظام السابق أبرزها مندوب لليبيا في الأمم المتحدة، وأمين اللجنة الشعبية العامة، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الخارجي للمخابرات الليبية.

اعتقل دوردة بتاريخ 11 سبتمبر 2011، وواجه عددا من التهم الجنائية، من بينها تشكيل جحافل مسلحة والتحريض بالقتل، والإضرار بالمصلحة الوطنية بهدف إجهاض ثورة 17 فبراير، وتهم أخرى تتعلق بالفساد الإداري والمالي وإساءة استخدام السلطات.

وحكم عليه عام 2015 بالإعدام مع مسؤولين آخرين بتهمة القمع الدامي للمتظاهرين أبان ثورة فبراير 2011، في محاكمة لاقت انتقادات حقوقية وأممية، قبل أن يتم الإفراج عنه في فبراير 2019 لأسباب صحية.