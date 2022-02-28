بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 28 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 28 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء متقلبة متوقعة من مساء هذا اليوم علي أغلب مناطق الشمال الغربي مصحوبةبسقوط أمطار متفرقة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة , وتشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السحب تتكاثر هذا اليوم علي اغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة بداية من مساء اليوم على أقصي الساحل الغربي واحتمال تكون الضباب على المرتفعات الجبلية اخر الليل والصباح الباكر.

الرياح: شمالية شرقية إلي شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15 – 20) مْ, وتسجل علي القريات وابونجيم (23-25) مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الغد خاصة علي المنطقة الممتدة من بنغازي حتي الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين ( 19- 24) مْ, ولا تتجاوز (15) مْ علي مرتفعات الجبل الأخضر, وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الأربعاء علي اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبيا علي (غدامس والحمادة – الجفرة).

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27 – 32) مْ, وتسجل انخفاض الغد على غدامس والحمادة – الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26 – 28) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:03)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة(07:35).