“موقع أمريكي”: مصراتة وطرابلس منقسمتان بين باشاغا والدبيبة

قال موقع “warontherocks” الأمريكي، في تقرير له، إن أمل الليبيين في إجراء انتخابات عامة أصبح يتلاشى، ولم تعد العملية الانتخابية المتعثرة تظهر كموضوع للمحادثات، وأن عددا من الشخصيات الفاعلة استهدفوا تخريب الانتخابات، خاصة عندما أعلن سيف الإسلام القذافي، نيته الترشح للرئاسة.

وبحسب تقرير الموقع الأمريكي، فإن معظم الليبيين أدركوا في وقت مبكر، قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع من الموعد الذي تم الترويج له على نطاق واسع، وروجت له الأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2021، أن المفوضية العليا للانتخابات باتت عالقة، على الرغم من توزيع بطاقات الناخبين، وإقامة مراكز الاقتراع في كل بلدية، وإنفاق عشرات الملايين على قواعد البيانات واللوجستيات.

وأشار التقرير ، إلى العقبات التي عطلت الانتخابات، حيث كان أهمها، قوانين الانتخابات التي وضعتها مجموعة صغيرة من النواب، بقيادة رئيس البرلمان عقيلة صالح، وصدرت دون تصويت مناسب، مشيرا إلى أن “عقيلة” ليس هو السياسي الوحيد المؤثر في ليبيا الذي ساهم في فشل الانتخابات من خلال التصرف بشكل مخادع، وأن الجميع تقريبًا فعلوا ذلك، إلا أن حافزهم لتخريب العملية الانتخابية بشكل أكبر كان في نوفمبر، عندما كشف سيف الإسلام القذافي، عن نيته الترشح للرئاسة، مما جعل الوضع غير قابل للتنبؤ به بالنسبة لباقي المرشحين.

وأكد التقرير، أنه في غياب الانتخابات، ستشكل الآليات الأقل شرعية، وربما الاشتباكات المسلحة، المشهد القادم في ليبيا، التي قد تقع فريسة لمكائد أقلية صغيرة من النخبة الليبية سعيًا للحصول على المزيد من السلطة أو الثراء أو الإفلات من العقاب.

وأشار التقرير، إلى تعيين مجلس النواب فتحي باشاغا، رئيسًا لحكومة جديدة في 10 فبراير، من نفس مسقط رأس الدبيبة، مصراتة، مشيرا إلى أن طرابلس، والعديد من المدن ومصراتة نفسها، مقسمة حاليًا بسبب مسألة ما إذا كان يجب أن يجلس الدبيبة أو باشاغا في مكتب رئيس الوزراء.

ورأى أن جزءا من خطة طرد الدبيبة واستبداله، تحالف باشاغا مع سلسلة من الأعداء السابقين، حيث يعتمد على الدعم السياسي النشط من عقيلة صالح، ومؤخراً، احتضن حفتر وتحالفه المسلح، كما أقام أيضًا تحالفًا مع تحالف فضفاض من الجماعات المسلحة موطنه طرابلس والمناطق المحيطة بها، أطلق عليه اسم جهاز دعم الاستقرار، بحسب التقرير.

وبالإضافة إلى مشاركتهم في العداء تجاه الدبيبة، وفقا للتقرير، انجذب باشاغا إلى اتفاق مع جهاز الأمن الخاص، الذي يمارس سيطرته على الأراضي الاستراتيجية في العاصمة وحولها ومعظم مدينة الزاوية، وغيرها، مضيفا، هذه “البصمة الجغرافية”، جنبًا إلى جنب مع العديد من الولاءات داخل الوزارات والهيئات الرسمية، تجعل جهاز دعم الاستقرار العامل الفاصل الذي قد يساعد في تنصيب باشاغا في منصبه هذا العام.