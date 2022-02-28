أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة وأمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد معظم مناطق الشمال الغربي أجواءً متقلبة مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الإثنين، أن تلك الأجواء ستشمل غدا مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السحب تتكاثر اليوم على معظم المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، بداية من مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي، واحتمال تكون الضباب على المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية فشمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل على القريات وأبونجيم 23 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة غدا، خصوصا على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 19 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأربعاء على معظم المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، وتكون نشطة نسبيا على غدامس والحمادة والجفرة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس والحمادة والجفرة.