اليوم.. مجلس النواب يناقش تشكيلة باشاغا الوزارية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

وصل رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، مساء الأحد، إلى مدينة طبرق، استعدادا لحضور جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، لمناقشة تشكيلته الوزارية.

وأظهر تسجيل متداول عبر فيسبوك لحظة استقباله وكان يصافح عدد كبير من المسؤولين بالمدينة.

وكان قد دعت رئاسة مجلس النواب الخميس الماضي إلى عقد جلسة مناقشة التشكيل الحكومي في مقر المجلس بمدينة طبرق اليوم الإثنين.

وأحال باشاغا التشكيلة الحكومية لمجلس النواب، بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية. والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف.

وفي تصريح سابق لـ أخبار ليبيا 24 قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي. إن “جلسة الاثنين ستكون لعرض التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا”.

وأوضح العرفي أن جلسة منح الثقة ستكون غدا الثلاثاء. لافتاً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية منذ 24 ديسمبر. وسحبت منها الثقة في نوفمبر الماضي، وأصبحت حكومة تسيير أعمال.