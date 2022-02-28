الحبيب لـ«ستيفاني»: اغربي عن وجوهنا وكفاك نسجاً للمؤامرات

طالب وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، بأن تترك ليبيا وتغادر، قائلا: “اغربي عن وجوهنا وكفاك نسجاً للمؤامرات”.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لسنا بحاجة لنبوءات البعثة ولا لمواعظ الكهنة، فما توزعه من وعود للديناصورات والبيادق وصكوك سلطان لن يجدي ولن يرسمه واقع”، على حد قوله.

وأضاف “فأغربي عن وجوهنا وبلادنا وكفاك نسجا للمؤامرات والإملاءات المفصلة ورأيك الاستشاري قدميه لغوتيرش فنحن ننصت لليبيا ولها نهتف”، بحسب تعبيره.