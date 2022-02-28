الارصاد: اجواء متقلبة وطقس بارد بدءاً من مساء اليوم وأمطار على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 28/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تسجل هذا اليوم علي المناطق الساحلية ما بين (15 – 22) مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين (25 – 32) مْ تكون الأجواء متقلبة من مساء هذا اليوم بمشيئة الله على اغلب مناطق الشمال الغربي مع فرصة لسقوط امطار.

واشار التقرير إلى أن التقلبات والامطار تشمل بمشيئة الله يوم الغد مناطق الشمال الشرقي ويكون الطقس بارد خاصة على المناطق الجبلية لا تتجاوز (10) مْ يوم الغد واحتمال تكون الضباب على المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر. والله اعلم