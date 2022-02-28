في عملية عسكرية جنوب الكفرة.. الجيش يُكبد عصابة عابرة للحدود خسائر في الأروح والعتاد

العنوان-الكفرة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، أن القوات المسلحة اشتبكت مع عصابة عابرة للحدود بالقرب من منطقة ربيانة جنوبي الكفرة.

وأوضح المحجوب في بيان مقتضب عبر صفحته بـ فيسبوك، اليوم الاثنين، أن إحدى وحدات كتيبة سبل السلام اشتبكت مع العصابة ودمرت 3 آليات وسيطرت على 4 أخرى. ولفت المحجوب إلى الاشتباكات أسفر عن مقتل عدد من أفراد العصابة المسلحة.

وكانت كتيبة سبل السلام قد أعلنت في وقتًا سابق إغلاقها المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر.

وطالبت سائقي المركبات والشاحنات، بالالتزام بالقرار وذلك حفاظا على سلامتهم في الوقت الحالي.