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دورية تابعة للجيش تتصدى لعصابة مسلحة قرب ربيانة

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اشتبكت دورية من كتيبة سبل السلام التابعة للجيش الوطني مع مجموعة مسلحة عابرة للحدود بالقرب من بلدة “ربيانة” في الجنوب الشرقي.

وقد استحوذت دورية كتيبة سبل السلام على أربع آليات مسلحة، ودمرت ثلاث آليات أخرى، وقضت على عدد من أفراد من المجموعة المسلحة، بحسب مصادر رسمية من هناك.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المناطق من الجنوب الشرقي تشهد نشاطًا واسعًا للمهربين والعصابات المسلحة والإرهابية، وقد شهدت منذ سنوات هجومًا لعناصر داعش على بلدة تازربو القريبة من ربيانة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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