دورية تابعة للجيش تتصدى لعصابة مسلحة قرب ربيانة

اشتبكت دورية من كتيبة سبل السلام التابعة للجيش الوطني مع مجموعة مسلحة عابرة للحدود بالقرب من بلدة “ربيانة” في الجنوب الشرقي.

وقد استحوذت دورية كتيبة سبل السلام على أربع آليات مسلحة، ودمرت ثلاث آليات أخرى، وقضت على عدد من أفراد من المجموعة المسلحة، بحسب مصادر رسمية من هناك.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المناطق من الجنوب الشرقي تشهد نشاطًا واسعًا للمهربين والعصابات المسلحة والإرهابية، وقد شهدت منذ سنوات هجومًا لعناصر داعش على بلدة تازربو القريبة من ربيانة.

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