“المحجوب” يكشف تفاصيل العملية العسكرية للجيش جنوب الكفرة

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كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، اليوم الاثنين، عن تفاصيل العملية العسكرية التي نفذها الجيش الوطني جنوب الكفرة.

وقال المحجوب في بيان مقتضب عبر فيسبوك: إن “القوات المسلحة اشتبكت مع عصابة عابرة للحدود بالقرب من منطقة ربيانة جنوبي الكفرة”.

وأوضح المحجوب أن إحدى وحدات كتيبة سبل السلام اشتبكت مع العصابة ودمرت 3 آليات وسيطرت على 4 أخرى. لافتا إلى أن الاشتباكات أسفر عن مقتل عدد من أفراد العصابة المسلحة.

يذكر أن كتيبة سبل السلام قد أعلنت في وقت سابق إغلاقها المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر. مطالبة سائقي المركبات والشاحنات، بالالتزام بالقرار وذلك حفاظا على سلامتهم في الوقت الحالي.