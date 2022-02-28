“الفرجاني”: تمسك الدبيبة بالانتخابات التشريعية ينذر بــ”المجهول”

أعرب عضو مجلس النواب، يوسف الفرجاني، عن قناعته بأن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، سيعتمد على رفض المجلس الأعلى للدولة لتغيير السلطة التنفيذية، ويتعامل معه كسند قانوني لعدم تسليم مهامه.

يأتي ذلك مع استمرار تمسك الدبيبة، بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية في منتصف العام الجاري.

وقال “الفرجاني” إن الدبيبة سيترقّب موقف المجتمع الدولي إزاء حكومة باشاغا؛ محذرًا من أن خيار المواجهة المسلحة سيظل خيارًا قائمًا حتى لو تراجعت احتمالات اللجوء إلى هذا المسار.

وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن الدبيبة أصبح يتعامل مع البرلمان على أنه خصم سياسي منذ أن سحب الثقة من حكومته، في سبتمبر الماضي، وحولها إلى تصريف أعمال.

وتابع: يحاول الدبيبة إظهاره البرلمان كجهة معرقلة لأحلام الليبيين في إجراء الانتخابات، واستغلال الانتقادات التي توجه إليه لاستمرار ولايته ثماني سنوات في ظل معاناة المواطنين المعيشية.

ورأى “الفرجاني” أن الدعوة لإجراء الانتخابات لا تجد نفس الصدى الذي تلقاه بقية وعود الدبيبة الشعبوية مثل منح الزواج والقروض وتوزيع الأراضي والتي صنعت له شعبية وسط صفوف البسطاء.

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