الجدال: على الليبيين أن يفهموا أنهم يساوون عند العالم ثمن برميل بترول فقط

أكد المحلل السياسي، المختار الجدال، أنه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لم يأت العالم على ذكر ليبيا قط، مشيرا إلى أن العالم ينظر إلينا عبر مصالحه فقط.

وقال الجدال، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بينما كانت قنوات العالم جميعها تصب جام غضبها على روسيا و«ما مخليا عليها عرق ذاهب»، منذ أن اشتعلت الحرب الأوكرانية- الروسية، حرب المتحالفين زمن الاتحاد السوفيتيي، والعالم لم يأتي على ذكر ليبيا أبداً حتى بالغلط”.

وأضاف “افهموا أنكم تساووا فقط ثمن برميل بترول، وأن هذا العالم الذي حولكم ينظر إليكم معبراً لمصالحه، ومضارب رعيانه، حتى أنهم لم يلتفتوا إلى رسالة وزيرة خارجيتكم”.

وتابع “هل يستفيق جمعتنا اليوم ويحسموا أمرهم قبل ما تنتهي جلسة الأمم المتحدة ونستفيد من الصراع الدولي، «ما فيش حد شاقي بينا» «فيسع» ضموا حوستكم، وخوذوهم على حين غرة”.

واستطرد “اليوم الأمم الخائفة ستحكم على روسيا بالزوال وستنحاز إلى رغبة سيدهم في الانفراد بأحادية القطبية، وسنرى «السني» يكرر هراء «المنقوشية»، ولكن هناك أمم أخرى ستقول لا للعم سام”.

واستكمل “طبعاً اليوم تفتح محاور «اللكلاكات» قنوات الغرياني واللافي والدبيبة وستعلن حالة الطوارئ القصوى، ومش بعيد يفتحوا خطوط الردع النووي للسب والشتم”.

وواصل “اليوم يجب أن نقبل بحكومة الإصلاح والقضاء على الفساد والفاسدين، ومهما كانت الأسماء التي ستتورط في الحكومة، وبيناتنا الأيام، نعطوكم شهرين صحاح وبعدين شدوا أرواحكم، شهرين أعتقد كافية لمعرفة الخط الأبيض من الأسود لكي تتضح معالم حكومة الإصلاح الاستقرارية، نكون عندها قد عيدنا عيد الفطر الثامن من النزوح”.