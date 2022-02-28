الأرصاد: البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يكون البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب على سواحل البلاد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•الرؤية جيدة.

•البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل زوارة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

•تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة من هذه الليلة .

•رياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى بحرية سرعتها بين 10 و20 عقدة.

•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 مترا.