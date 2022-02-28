ليبيا تسجل 898 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 898 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الأحد، و129 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 2660 مصابًا، وتُوفي 11 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته بـ فيسبوك، الإثنين.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 25% من إجمالي 3585 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 2687 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع سبع حالات بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 494 ألفًا و446 حالة، منها 24 ألفًا و423 حالة نشطة، بينما تعافى 463 ألفًا و762 حالة، وسُجلت 6261 حالة وفاة بالمرض في البلاد.