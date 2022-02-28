طقس ليبيا في 3 أيام ..أجواء معتدلة واحتمالية هطول الأمطار شمالاً

تشهد أغلب مناطق الشمال الغربي أجواء متقلبة متوقعة ابتداءً من مساء اليوم الاثنين، مصحوبة بهطول الأمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، كما تشمل هذه التوقعات يوم غد الثلاثاء مناطق الشمال الشرقي، أيضًا وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتوقع المركز للمنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى سرت ومن سهل الجفارة إلى جبل نفوسة، بالنسبة لحالة السماء تتكاثر السحب اليوم الاثنين على غالبية المناطق مع فرصة هطول أمطار متفرقة بداية من مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي، وتشمل يوم الغد بقية المناطق مع احتمالية لتكون الضباب على المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر، فيما تكون الرياح، شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول غدًا الثلاثاء إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق المذكورة ما بين “15-20” مْ وتسجل على القريات وأبونجيم “23-25″مْ وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا الثلاثاء على أغلب المناطق.

وأورد المركز في نشرته الجوية حالة الطقس في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد و الواحات و مرادة، متوقعًا سماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة هطول أمطار متفرقة يوم غد الثلاثاء، خاصة على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى الجبل الأخضر، أما الرياح فجنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق الشرقية من البلاد ما بين “19-24″مْ ولا تتجاوز “15” مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الأربعاء على غالبية المناطق.

وتوقع المركز بخصوص المنطقة الممتدة من ودان وهون وسوكنة إلى سبها وغات جنوبًا وإلى الحمادة وغدامس في الشمال الأوسط، أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، أما الرياح فجنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم غد الثلاثاء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبيًا على مدينة غدامس ومنطقة الحمادة ومدن هون وودان وسوكنة وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين “27 – 32” مْ، وتسجل انخفاضًا غدًا الثلاثاء على مدينة غدامس ومنطقة الحمادة ومُدن الجفرة “ودان وهون وسوكنة وزلة والفقهاء”.

واختتم المركز نشرته بمنطقة الجنوب الشرقي التي تضم مدينة الكفرة ومنطقة السرير وبلدة تازربو ونواحيها حتى ربيانة، متوقعًا أن تكون حالة السماء صافية بوجه عام، أما الرياح فشمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين “26 – 28” مْ.

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