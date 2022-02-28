بويصير: رفع بوتين درجة استعداد قواته النووية مؤشر على فشل عمليته

رأى محمد بويصير محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي والمقيم في ولاية تكساس الأمريكية، أن رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، درجة استعداد قواته النووية مؤشر على فشل عمليته.

وقال بويصير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “رفع بوتين درجة استعداد قواته النووية ليست إلا مؤشر لفشل العملية العسكرية”.

وكان بوتين خلال حديثه مع كبار المسئولين أول أمس، قد وجه وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة بوضع قوات الردع النووي في نظام خاص من واجب القتال.

وقال بوتين: “إن الدول الغربية لا تكتفى باتخاذ إجراءات عدائية ضد بلدنا في المجال الاقتصادي، ولكن كبار المسئولين من دول الناتو يدلون بتصريحات عدائية تتعلق بروسيا”.