بلحيق: عقد جلسة «النواب» في الفترة المسائية

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عقد جلسة الإثنين في الفترة المسائية.

وأرجع بليحق، في بيان، انعقاد الجلسة مساءً إلى «انتظار عدد من النواب الذين سيصلون اليوم إلى مدينة طبرق».

ووصل نحو 70 نائبا إلى المقر، بينهم رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، حسب مراسل قناة «الوسط».

وأجرى عقيلة مشاورات مكثفة مع النواب الحاضرين حاليا، حول أجندة جلسة اليوم، وفق المراسل.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجلسة لمناقشة تشكيل الحكومة فقط، أم سيجري التصويت على منحها الثقة.